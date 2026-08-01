Grazie all’Apple Watch recupera lo zaino rubato e fa arrestare il ladro

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, nel quartiere Aurora di Torino, un cittadino marocchino di 27 anni destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cuneo, che aveva disposto l’aggravamento della misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Avigliana cui l’uomo era sottoposto. Il 27enne è stato, inoltre, denunciato per il reato di ricettazione.

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte di un cittadino italiano che, grazie al sistema di geolocalizzazione del proprio Apple Watch, era riuscito a individuare la posizione dell’orologio, custodito all’interno del suo zaino, asportato poco prima dalla sua autovettura in sosta presso un centro commerciale di Settimo Torinese.

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia” hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, con uno zaino successivamente riconosciuto come quello rubato. Sottoposto a perquisizione personale, il 27enne è stato trovato in possesso dello zaino rubato e dell’intera refurtiva, composta da un Apple Watch, un paio di scarpe, degli occhiali da sole, due magliette, un impermeabile e una torcia da trekking, beni che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, è emersa a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Cuneo, conseguente all’aggravamento della misura cautelare precedentemente applicata.

Al termine delle attività, il 27enne è stato arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

IL TORINESE