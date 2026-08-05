Fino al 20 settembre 2026 il MUDET – Museo del Tartufo di Alba (Cn) ospita “Trifolao in bianco e nero”, una suggestiva mostra fotografica firmata da Bruno Murialdo e dedicata ai cercatori di tartufi che hanno contribuito a rendere Alba celebre nel mondo per il prezioso Tuber Magnatum Pico, il tartufo bianco d’Alba.

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Foto Bruno Murialdo

IL TORINESE