Sabato 8 agosto a Limone Piemonte dalle ore 16

visite guidate e laboratorio creativo attorno all’opera

all’opera “My Heritage” di Alice Visentin

Prosegue Opere Vive. Percorsi di valorizzazione arte pubblica del cuneese, il public program della terza edizione di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT, ente art oriented della Fondazione CRT, in collaborazione con la Fondazione CRC.

Curato dall’associazione culturale ART.UR, il programma accompagna il pubblico verso l’inaugurazione della nuova opera di Iván Argote, prevista l’11 ottobre 2026 a Bene Vagienna, attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta delle opere d’arte pubblica già presenti sul territorio provinciale. Un percorso che invita a vivere l’arte come occasione di incontro, partecipazione e conoscenza dei luoghi.

Dopo il primo appuntamento, sabato 11 luglio a Monforte d’Alba con l’opera Gratitudine, di Alex Cecchetti, il progetto farà tappa a Limone Piemonte con un pomeriggio dedicato a My Heritage, l’opera realizzata da Alice Visentin in piazza San Sebastiano. Il programma di sabato 8 agosto, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte, prevede una visita guidata per bambini e famiglie alle ore 16 e una visita per il pubblico adulto alle ore 17.

Realizzata nel 2024 lungo il muro che costeggia la piazza che ospita la Biblioteca e il Museo dello Sci, My Heritage è una grande installazione composta da circa sessanta elementi in ceramica dipinta che si sviluppano per 34 metri. L’opera nasce da una ricerca sul patrimonio storico e sociale di Limone Piemonte e riflette sui temi dell’eredità, della memoria e dell’identità. Al centro del progetto vi è la vicenda di sei giovani sciatrici limonesi – Elisabetta Astegiano, Elisabetta Bellone, Margherita e Franca Bottero, Anna e Caterina Tosello – che negli anni Cinquanta raggiunsero importanti risultati sportivi senza ricevere un adeguato riconoscimento istituzionale. Attraverso questa storia, l’artista rende omaggio alle loro esperienze e propone una riflessione sul ruolo delle donne, sul rapporto tra individuo e comunità e sul legame con il territorio. Il progetto è tra i vincitori della IV edizione del Bando Distruzione della Fondazione CRC e risponde all’obiettivo programmatico di mitigare l’impatto visivo di elementi che deturpano gli ambienti urbani e paesaggistici.

Accanto alle visite guidate sarà attivo, in Piazza San Sebastiano, un laboratorio creativo aperto a tutti e senza prenotazione, a partire dalle ore 16. Adulti, famiglie e bambini saranno invitati a confrontarsi con i temi evocati dall’opera attraverso attività di osservazione, narrazione e rielaborazione personale. Un’esperienza partecipativa che trasforma l’incontro con l’arte in un’occasione per condividere ricordi, idee e punti di vista, creando nuove connessioni tra persone, storie e luoghi.