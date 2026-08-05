Ondate di calore, con Junker la mappa dei rifugi climatici di Torino

Parchi, giardini, biblioteche, musei, case del quartiere e punti d’acqua: a Torino i luoghi dove trovare un po’ di sollievo durante le giornate più calde sono ora raccolti nella mappa dei rifugi climatici disponibile sull’app Junker. La città è tra le sette coinvolte nell’iniziativa, che riunisce in un’unica piattaforma le informazioni ufficiali messe a disposizione dalle amministrazioni locali.

Attraverso la sezione dedicata dell’app è possibile consultare la mappa dei rifugi climatici e filtrare i luoghi in base alla tipologia, scegliendo ad esempio tra aree verdi, edifici pubblici climatizzati o punti d’acqua. Il servizio è gratuito, disponibile in 13 lingue e pensato per essere utilizzato facilmente anche da turisti e visitatori.

Tra i rifugi climatici censiti figurano parchi e giardini, biblioteche civiche, musei, case del quartiere e altri spazi pubblici accessibili. Oltre a Torino, l’iniziativa coinvolge Milano, Bologna, Padova, Firenze, Roma e Napoli.

L’iniziativa punta a rendere più facilmente accessibili le informazioni già disponibili, offrendo a cittadini e visitatori uno strumento pratico per orientarsi in città durante le ondate di calore e individuare i servizi presenti sul territorio.

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