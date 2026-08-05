anziani

Aggredisce a morsi il papà di un amico, arrestato

 

LA BRUTALE AGGRSSIONE SI È VERIFICATA A PINEROLO (TO). 62ENNE IN PROGNOSI

 

Il fatto è avvenuto domenica mattina in un’abitazione a Pinerolo dove un uomo di 62 anni è stato

aggredito a morsi da un amico di suo figlio, in quel frangente non presente in casa.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, supportata dalla testimonianza della moglie

dell’anziano, il ragazzo si sarebbe presentato la mattina presto sotto casa dei genitori dell’amico.

La donna, dopo averlo invitato a salire in casa ad attendere l’arrivo del figlio, si sarebbe poi

allontanata per svolgere alcune commissioni, lasciando il giovane solo con il marito 62enne.

Al suo ritorno l’amara scoperta: il marito era riverso a terra con diverse ferite al volto e il giovane a

cavalcioni su di lui che, in preda ad un evidente raptus, continuava a morderlo al volto e a colpirlo

al corpo.

Solo l’intervento tempestivo dei carabinieri del Radiomobile di Pinerolo, allertati dalla donna

tramite 112 NUE, riusciva a fermare la furia del giovane. I militari, saliti in casa, hanno trovato il

25enne ancora sopra il petto dell’anziano riuscendo a bloccarlo con non poche difficoltà.

I militari, dopo averlo messo in sicurezza, hanno tratto in arresto il giovane per “lesioni personali

gravissime”. Trasportato successivamente al reparto psichiatrico dell’ospedale cittadino, è stato

infine tradotto lunedì pomeriggio presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.

La vittima, non in pericolo di vita, è tutt’ora ricoverata all’Ospedale Oftalmico di Torino in prognosi

riservata.

 

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