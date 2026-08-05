Aggredisce a morsi il papà di un amico, arrestato

LA BRUTALE AGGRSSIONE SI È VERIFICATA A PINEROLO (TO). 62ENNE IN PROGNOSI
Il fatto è avvenuto domenica mattina in un’abitazione a Pinerolo dove un uomo di 62 anni è stato
aggredito a morsi da un amico di suo figlio, in quel frangente non presente in casa.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, supportata dalla testimonianza della moglie
dell’anziano, il ragazzo si sarebbe presentato la mattina presto sotto casa dei genitori dell’amico.
La donna, dopo averlo invitato a salire in casa ad attendere l’arrivo del figlio, si sarebbe poi
allontanata per svolgere alcune commissioni, lasciando il giovane solo con il marito 62enne.
Al suo ritorno l’amara scoperta: il marito era riverso a terra con diverse ferite al volto e il giovane a
cavalcioni su di lui che, in preda ad un evidente raptus, continuava a morderlo al volto e a colpirlo
al corpo.
Solo l’intervento tempestivo dei carabinieri del Radiomobile di Pinerolo, allertati dalla donna
tramite 112 NUE, riusciva a fermare la furia del giovane. I militari, saliti in casa, hanno trovato il
25enne ancora sopra il petto dell’anziano riuscendo a bloccarlo con non poche difficoltà.
I militari, dopo averlo messo in sicurezza, hanno tratto in arresto il giovane per “lesioni personali
gravissime”. Trasportato successivamente al reparto psichiatrico dell’ospedale cittadino, è stato
infine tradotto lunedì pomeriggio presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.
La vittima, non in pericolo di vita, è tutt’ora ricoverata all’Ospedale Oftalmico di Torino in prognosi
riservata.
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