Maxi operazione di polizia al campo nomadi di Mirafiori: un arresto e tre denunce

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nel quartiere Mirafiori di Torino, ponendo particolare attenzione alla baraccopoli di Corso Unione Sovietica.

L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. Mirafiori, è stata finalizzata al rafforzamento della sicurezza urbana, al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e a garantire una presenza costante delle Forze dell’Ordine nelle aree maggiormente interessate da criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli sono stati effettuati numerosi accertamenti nei confronti di persone e veicoli, verifiche amministrative e attività di prevenzione e vigilanza nei punti ritenuti maggiormente sensibili del quartiere. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e illegalità.

Nel corso dell’operazione, complessivamente, sono:

66 le persone identificate e controllate, di cui: 38 maggiorenni con precedenti, 5 minorenni tutti italiani, 7 extracomunitari di cui 3 con precedenti;

le persone identificate e controllate, di cui: maggiorenni con precedenti, minorenni tutti italiani, extracomunitari di cui con precedenti; 1 arrestato;

arrestato; 3 denunciati in stato libertà;

denunciati in stato libertà; 30 i veicoli controllati;

i veicoli controllati; 3 perquisizioni (due ex art. 41 TULPS e una ex art. 352 c.p.p) ;

perquisizioni (due ex art. 41 TULPS e una ex art. 352 c.p.p) 3 sequestri di auto di grossa cilindrata per le seguenti ragioni: mancanza di assicurazione, mancanza di immatricolazione e per targhe inesistenti;

sequestri di auto di grossa cilindrata per le seguenti ragioni: mancanza di assicurazione, mancanza di immatricolazione e per targhe inesistenti; 2 D.A.C.U.R. emessi dal Questore di Torino.

Nello specifico, gli operatori della Polizia di Stato hanno rinvenuto e sequestrato uno sfollagente, una pistola scacciacani piombata (riproduzione di un Revolver), una macchina nuova con targa francese, una macchina priva di targa esposta, all’interno del cui bagagliaio sono state trovate numerose targhe provvisorie francesi, e un motore d’auto risultato rubato. È stato altresì scovato, occultato all’interno della lavastoviglie di una abitazione, un disturbatore di frequenze (cd Jammer).

In tale circostanza, due cittadini italiani sono stati denunciati, rispettivamente per porto di armi o oggetti atti ad offendere e per intestazione fittizia di auto.

Dai primi accertamenti esperiti dagli investigatori, è altamente verosimile ipotizzare che una delle vetture sequestrate sia stata anche utilizzata per porre in essere truffe nei confronti delle persone anziane.

Una cittadina straniera è stata arrestata per evasione e denunciata per furto.

L’attività ha visto l’impiego di numerosi operatori della Polizia di Stato, supportati da equipaggi specializzati, della Polizia Locale e da personale dei Vigili del Fuoco; quest’ultimi hanno messo in sicurezza diverse abitazioni, controllando numerose bombole di gas e sequestrandone numerose, non a norma.

Al dispositivo ha preso parte personale del Commissariato di P.S. Mirafiori, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del V° Reparto Mobile, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione Anticrimine della Questura di Torino, della Polizia Stradale, e del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. Impiegati anche equipaggi motociclisti “Nibbio”, unità cinofile, artificieri, pattuglie a cavallo e un drone della Polizia di Stato per il monitoraggio delle aree interessate.

IL TORINESE