Freschi involtini di manzo affumicato

Un’idea gustosa, fresca e veloce da preparare
Il manzo affumicato e’ una carne saporita, nutriente e dietetica che consente di portare in tavola gusto e leggerezza, e’ ottima come antipasto freddo o servita come secondo con verdure di stagione.
Ingredienti:
8 fette di manzo affumicato
100gr. di ricotta fresca
10 gherigli di noci tritati
Sale, pepe q.b.
Rucola fresca
Olio evo
In una piccola terrina mescolare la ricotta con sale, pepe e i gherigli di noce. Stendere la crema sulle fette di manzo e avvolgere ad involtino. Sistemare su un piatto di portata con rucola fresca. Conservare in frigo. Servire fresco irrorato con un filo di olio evo.
Paperita Patty
Foto Di Fanny Schertzer – Opera propriaLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE