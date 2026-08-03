Antipasto piemontese: il bagnetto di sedano rosso

A cura di piemonteitalia.eu

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https://www.piemonteitalia.eu/it/enogastronomia/ricette/bagnetto-di-sedano-rosso

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