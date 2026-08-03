Antipasto piemontese: il bagnetto di sedano rosso

A cura di piemonteitalia.eu
Leggi la ricetta:
https://www.piemonteitalia.eu/it/enogastronomia/ricette/bagnetto-di-sedano-rossoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
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Le torte salate sono apprezzate per la loro versatilità. Molto facili e veloci da preparare sono
C’era una volta un monaco missionario irlandese che un giorno, tanto tempo fa, si allontanò dalla