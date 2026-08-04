Tentato furto al centro commerciale: arrestate due donne

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi a Torino, due cittadine romene di 37 e 56 anni per tentato furto aggravato in concorso ai danni di un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale della zona nord della città.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano, intervenuti a seguito della segnalazione di un addetto alla sicurezza del negozio, che aveva notato le due donne aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto.

Le due sarebbero entrate nel punto vendita in momenti diversi, così da non attirare l’attenzione, per poi ricongiungersi e agire in maniera coordinata, prelevando numerosi capi di abbigliamento e rimuovendo le placche antitaccheggio prima di occultare la merce all’interno delle rispettive borse. Una volta oltrepassate le casse automatiche senza effettuare il pagamento, sono state bloccate dalla responsabile del negozio e dall’addetto alla vigilanza, che nel frattempo avevano allertato la Polizia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno controllato le donne, rinvenendo e sequestrando due forbicine e un gancio in acciaio utilizzato per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio.

La merce recuperata, costituita da numerosi capi di abbigliamento ancora rivendibili ma privi dei dispositivi antitaccheggio, aveva un valore complessivo di oltre 500€ ed è stata restituita all’esercizio commerciale.

Al termine delle attività, le due donne sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

IL TORINESE