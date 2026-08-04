Sicurezza, 28 arresti in un mese di controlli in Barriera e a Mirafiori

La Polizia di Stato, in attuazione di un piano articolato di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Torino e finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ultimo mese ha espresso sul territorio 2531 equipaggi delle Volanti e dei Commissariati, che sono stati affiancati, nello svolgimento del servizio, da 94 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

Le operazioni, coordinate dai Commissariati di zona hanno permesso di ottenere complessivamente i seguenti risultati:

767 persone identificate e controllate

persone identificate e controllate 28 arresti;

arresti; 23 denunce in stato libertà;

denunce in stato libertà; 12 cittadini stranieri accompagnati in Questura;

cittadini stranieri accompagnati in Questura; 94 i veicoli controllati;

i veicoli controllati; 16 gli esercizi pubblici controllati ;

gli esercizi pubblici controllati 10,795 kg di sostanza stupefacente sequestrata;

di sostanza stupefacente sequestrata; 53 allontanamenti;

allontanamenti; 18 DACUR.

Nella zona nord della città, i servizi si sono concentrati principalmente nei quartieri Aurora e Barriera Milano, mentre nella zona sud del capoluogo piemontese, l’attività del Commissariato di P.S. Mirafiori, si è concentrata nell’area di piazza Bengasi, Corso Unione Sovietica, Giardini Battistini e di Parco Colonnetti, luoghi costantemente monitorate e frequentemente oggetto di segnalazioni tramite l’applicazione YouPol.

Complessivamente nell’area nord e sud di Torino, sono state impiegate giornalmente circa 90 equipaggi tra Questura, Commissariati, RPC e UOPI.

Sono stati inoltre controllati diversi esercizi elevando sanzioni pari a 53.500€ e disponendo la sospensione dell’attività per 4 esercizi commerciali.

Particolare attenzione è stata infine dedicata ai controlli sulla circolazione stradale, che hanno consentito di controllare 74 veicoli e 37 monopattini: 3 di questi ultimi sottoposti a sequestro con contestuali sanzioni amministrative per 5.300€.

IL TORINESE