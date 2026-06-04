Italia, basta un gol di Pio Esposito: Lussemburgo battuto 1-0

Si chiude con una vittoria l’esordio di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale italiana. Nell’amichevole disputata in Lussemburgo, gli Azzurri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, arrivata al 49′ su assist di Pisilli.

Baldini ha scelto una formazione giovane e sperimentale, affidandosi quasi interamente a elementi provenienti dall’Under 21, con Donnarumma unica eccezione tra i più esperti. Nel primo tempo l’Italia ha faticato a trovare ritmo e spazi, creando poche occasioni da gol.

Nella ripresa, invece, gli Azzurri hanno mostrato maggiore personalità e qualità. Dopo il vantaggio firmato da Esposito, al quarto centro in otto presenze con la Nazionale maggiore, sono arrivate altre opportunità importanti, tra cui un palo colpito da Pisilli.

Per l’Italia il prossimo impegno è fissato per domenica sera alle ore 21, quando affronterà la Grecia nella seconda amichevole dell’era Baldini.

Enzo Grassano

IL TORINESE