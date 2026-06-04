Aggredisce la moglie e tenta di soffocarla con un cuscino

Ha cercato di uccidere la moglie strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. É accaduto a Volvera, dove la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, 50 anni, è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino. L’accusa è tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia.

IL TORINESE