Stato di calamità regionale, Bartoli: “Una buona notizia per i sindaci dei piccoli comuni”

La V Commissione Ambiente del Consiglio Regionale del Piemonte, presieduta dal Consigliere Regionale Sergio Bartoli, ha approvato e licenziato per il voto dell’Aula il Disegno di Legge che consentirà al Presidente della Giunta regionale di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo regionale nei casi di calamità naturali che non rientrino tra quelle riconosciute di interesse nazionale.

«Grazie a questo provvedimento la Regione potrà accedere al relativo Fondo regionale, nuovamente finanziato. Per i Comuni si tratta di un’opportunità in più per ripristinare opere che altrimenti avrebbero difficoltà a rimettere in condizioni di sicurezza. In particolare, si tratta di una necessità per i piccoli e medi Comuni, che spesso incontrano notevoli difficoltà nel reperire risorse anche per interventi di importo contenuto, a fronte di bilanci sempre più limitati. Mi auguro che l’Aula approvi nella forma più ampia possibile un Disegno di Legge puntuale, concreto e necessario, che rappresenta una risposta importante alle esigenze degli amministratori locali chiamati ogni giorno a gestire le conseguenze di eventi atmosferici sempre più frequenti e intensi. Ringrazio i Commissari, gli uffici regionali e l’Assessore Marco Gabusi per il lavoro svolto nel corso dell’iter di approvazione in Commissione», commenta Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML), Presidente della V Commissione Ambiente.

IL TORINESE