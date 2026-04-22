Un importante riconoscimento premia l’impegno quotidiano nella promozione dei valori più autentici dello sport. Tra i tanti concetti del fair play – che riguardano il rifiuto del doping e dei comportamenti scorretti, nonché la valorizzazione dell’educazione attraverso lo sport – Alfredo Mulè, presidente dell’omonimo Team di Taekwon-do di Vinovo- li rispecchia tutti. Infatti, gli è stato conferito il Premio Nazionale al Merito Etico dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, associazione benemerita del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), per la diffusione dei principi di lealtà, correttezza e responsabilità sociale nello sport. Il premio gli è stato assegnato come “operatore sportivo – promotore di attività inclusive contro la violenza e il bullismo”, distintosi proprio come ideatore di attività sportive inclusive e iniziative concrete contro la violenza e il bullismo, fenomeni purtroppo ancora presenti in molti contesti sportivi. Un lavoro portato avanti con dedizione, che ha saputo trasformare lo sport in uno strumento educativo capace di generare consapevolezza, rispetto reciproco e crescita personale, soprattutto tra i più giovani. Il riconoscimento è stato consegnato a sorpresa direttamente dal Presidente regionale Piercarlo Manfredi durante una lezione, che ha consegnato personalmente il premio e, dopo le foto di rito, ha sottolineato il valore dell’impegno svolto e l’importanza di figure capaci di incarnare e diffondere i principi del fair play nella quotidianità. «Ricevere questo premio è motivo di grande emozione e orgoglio – ha dichiarato il Maestro Alfredo Mulè – Non si tratta soltanto di un traguardo personale, ma di un punto di partenza che rafforza ulteriormente la volontà di continuare su questa strada. Lo sport deve essere un ambiente sicuro, inclusivo e formativo, in cui ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata». Il riconoscimento assume quindi un significato che va oltre la dimensione individuale, diventando simbolo di un percorso condiviso con atleti, famiglie, colleghi e sostenitori che ogni giorno contribuiscono a costruire una cultura sportiva sana. Un impegno che guarda al futuro, con l’obiettivo di diffondere sempre più i valori del rispetto, della lealtà e della crescita educativa attraverso lo sport. In un contesto sociale in cui il ruolo educativo dello sport è sempre più centrale, premi come questo rappresentano un segnale forte e necessario: investire nei valori significa investire nelle persone, nella comunità vinovese e non solo.

IL TORINESE