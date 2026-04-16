Il Giandujotto di Torino IGP vola a Bruxelles: ora il traguardo è vicino

Dopo quasi dieci anni di attesa, battaglie legali e mediazioni internazionali, il “re” dei cioccolatini torinesi è pronto a conquistare l’Europa. Il Ministero dell’Agricoltura (MASAF) ha sciolto le ultime riserve, respingendo le opposizioni e dando il via libera ufficiale alla trasmissione del dossier alla Commissione Europea per il riconoscimento della IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Superate le divergenze con il gruppo svizzero Lindt (proprietario di Caffarel), è stato concesso un periodo transitorio di 15 anni per l’adeguamento delle denominazioni già in uso. – Le reazioni Il 2026 sarà l’anno del Giandujotto IGP“, ha dichiarato soddisfatto Guido Castagna. “, ha dichiarato soddisfatto Anche le istituzioni celebrano il traguardo: il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha ribadito l’importanza di difendere un simbolo dell’identità piemontese, mentre dal Ministero si sottolinea come il marchio darà nuova forza al cioccolato torinese sui mercati mondiali. -Cosa succede ora? Il fascicolo passa ora nelle mani di Bruxelles. La fase istruttoria europea durerà dai 6 ai 12 mesi. Entro il 2027, il Giandujotto di Torino potrebbe finalmente sfoggiare il bollino giallo e blu dell’Unione Europea, diventando la decima IGP della Regione Piemonte. Il Giandujotto non è solo un dolce: da oggi è un patrimonio protetto che parla di Torino al mondo. Chiara Vannini

IL TORINESE