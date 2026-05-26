Miss Italia riparte dal Valentino

La prima selezione provinciale Piemonte e Valle d’Aosta mercoledì 27 maggio alle ore 20, il look sarà un omaggio al Rosso Valentino

Dopo il gran successo degli scorsi anni, seguiti all’elezione, nel 2023, di Francesca Bergesio, originaria di Bra, in provincia di Cuneo, a Miss Italia Piemonte e Valle d’Aosta, Miss Italia riparte con un boom di iscrizioni.

Saranno cinquanta le aspiranti Miss che parteciperanno alla prima selezione provinciale Piemonte e Valle d’Aosta 2026, in programma mercoledì 27 maggio, dalle 20, nella stupenda location del parco del Valentino di Torino presso Villa Glicini, in viale Ceppi 5

È presente un grande entusiasmo intorno alla nuova edizione dello storico concorso di bellezza, che continua ad attirare centinaia giovani pronte a mettersi in gioco, mostrando il proprio talento e la propria eleganza, raccontando le loro storie di vita e i loro sogni, lontane dai social, ma presenti dal vivo sulla passerella.

Le selezioni regionali rappresentano il primo passo verso le finali nazionali per un programma che si preannuncia ricco di serate a base di spettacoli, moda e grandi emozioni.

“L’appuntamento di mercoledì inaugura il percorso regionale che porterà alle finali nazionali del concorso più ambito dalle ragazze e che ancora oggi, a distanza di 87 anni, continua a far sognare, tanto che le iscrizioni sono in forte crescita, e le pre-selezioni che ci hanno portato fin qui sono state molto impegnative – spiega Mirella Rocca, agente esclusivista per Piemonte e Valle d’Aosta e a capo dell’agenzia CDH Model, che da quest’anno si è unita a Miss Italia – Come nel 2025 , anche quest’anno abbiamo scelto per il Piemonte e la Valle d’Aosta un colore unico, che sarà il Rosso Valentino , in memoria del grande maestro dell’alta moda italiana. Il look sarà estremamente attuale, nello stile de ”Il diavolo veste Prada”. Inoltre, ad ogni appuntamento, le ragazze non solo sfileranno, ma si cimenteranno anche in brevi numeri musicali. Sono contentissima e orgogliosa delle mie aspiranti, che non sono solo belle, ma anche intelligenti e portatrici di valori oggi difficili da trovare. Miss Italia non è solo un percorso di bellezza, ma anche di crescita umana e professionale che richiede molta preparazione. Miss Italia è un sogno che continua sempre, anche in un momento così difficile per le donne”.

Tra le novità del 2026 vi sarà l’unione tra Miss Italia e la Torino Fashion Week , che si terrà dal 27 giugno al 2 luglio a palazzo Saluzzo Paesana, con due serate dedicate alla selezione, tra una finale regionale di Miss Torino Fashion Week 2026, che confermerà l’accesso direttamente alle finali nazionali .

Mara Martellotta

IL TORINESE