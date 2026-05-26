E’ morto nei campi di Druento a causa delle fiamme che lui stesso aveva appiccato per bruciare le sterpaglie. Questa l’ipotesi più credibile del rogo divampato in strada San Gillio dove è deceduto un 80enne. L’allarme è stato dato dal figlio dell’uomo, preoccupato perchè il padre non tornava a casa. L’anziano era nell’orto privato per fare la pulizia del terreno quando avrebbe accusato un malore, morendo tra le fiamme.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Morto tra le fiamme per pulire il campo dalle sterpaglie
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