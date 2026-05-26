Conoscere la realtà dei minori stranieri non accompagnati in Piemonte, la rete di servizi territoriali che li supporta e il ruolo dei tutori volontari nell’accompagnarli verso la vita adulta e l’autonomia. È quanto si propone l’incontro formativo che si terrà giovedì 28 maggio alle 17.30 nella Sala dell’affresco di Palazzo Doria, in corso Martiri della libertà 33, a Ciriè (To).

L’evento è promosso dall’Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con la Città di Ciriè, il consorzio socioassistenziale Cis e l’Associazione Tutrici e tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

“Nel 2025 – dichiara il Garante regionale Giovanni Ravalli – i minori stranieri non accompagnati accolti o anche solo transitati sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta sono stati 725. Il Tribunale dei minori ha emesso 675 provvedimenti di tutela, di cui 253 assegnati a Comuni o consorzi socioassistenziali e 422 a tutori volontari. E nella provincia di Torino i provvedimenti di tutela sono stati 378 di cui 267 riguardano tutori volontari”.

“Il Piemonte – sottolinea ancora il Garante – è tra le Regioni più virtuose nell’accoglienza di Msna, se si pensa che le tutele volontarie sono passate dal 47% del 2024 al 63% del 2025, a testimonianza di una sempre maggior sensibilità al tema da parte della cittadinanza. L’obiettivo è arrivare ad affiancare un tutore volontario a ogni Msna che vive in Piemonte”.

Con Ravalli intervengono all’incontro, moderato dal direttore de Il Risveglio e corrispondente di Repubblica Antonello Micali, il sindaco e l’assessore alle Politiche sociali di Ciriè Loredana Devietti e Andrea Sala, il presidente e il direttore del consorzio Cis Mariangela Brunero e Lorenzo Gregori, il tutore volontario Riccardo Gili e Alda Mignosi dell’Ufficio del Garante.

“Per non abbassare la guardia sul tema – conclude Ravalli – dopo quelli di Saluzzo, Alessandria e Biella delle scorse settimane abbiamo in programma ancora un incontro, il 4 giugno, a Novara”.