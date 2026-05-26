Testimoni della storia: gli anni di piombo

Caro direttore,
nel mese in cui ricorre la Giornata della Legalità,  nella doverosa celebrazione e nel ricordo del sacrificio del giudice Falcone, di sua moglie e della scorta a cui ha fatto seguito  quello  del giudice Borsellino,   vogliamo volgere lo sguardo anche a un’altra pagina dolorosa della nostra storia.  Ricordare anche il buio profondo degli Anni di Piombo a Torino e le vittime del terrorismo che hanno segnato così profondamente la nostra città e il nostro Paese. Partecipare è, oggi più che mai, il nostro modo attivo per testimoniare, ricordare e non dimenticare.
Si ringrazia per la diffusione. Con cordialità
Iulia Marzocchi 
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