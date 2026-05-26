Violenza di genere: la Regione attiva percorsi gratuiti per gli uomini che sceglono il recupero

Marina Chiarelli, assessore alle Pari opportunità: «Sostenere i percorsi gratuiti per gli uomini che scelgono volontariamente di chiedere aiuto significa investire concretamente nella prevenzione della violenza e nella costruzione di una cultura del rispetto e della responsabilità».

La Regione Piemonte rafforza il sostegno ai percorsi di prevenzione e recupero rivolti agli uomini autori di violenza, introducendo nei criteri di finanziamento dei CUAV una specifica dedicata alla gratuità dei percorsi per chi sceglie volontariamente di intraprendere un cammino di responsabilizzazione e cambiamento. La misura è contenuta nella delibera approvata dalla Giunta regionale relativa ai finanziamenti 2026 destinati ai CUAV (Centri per Uomini Autori di Violenza), per un importo complessivo di 518.563 euro. Nel dettaglio, una fetta importante di queste risorse – il 30% del totale, pari a 155.579 euro – sarà distribuita ai centri in base al numero di utenti assistiti gratuitamente nel corso del 2025.

Il finanziamento regionale terrà conto dei percorsi di recupero offerti a titolo gratuito in due casi specifici: la partecipazione volontaria dell’uomo (al di fuori di procedimenti giudiziari) oppure l’attivazione delle procedure del “Codice Rosso” nei casi in cui, per ragioni economiche, il percorso debba essere garantito gratuitamente dal CUAV.

«Contrastare la violenza significa certamente proteggere le donne, rafforzare i percorsi di tutela e sostenere la rete antiviolenza, ma significa anche lavorare sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione. Per questo la Regione Piemonte ha scelto di riconoscere e sostenere il lavoro dei CUAV che garantiscono gratuitamente percorsi agli uomini che decidono volontariamente di mettersi in discussione e intraprendere un percorso di recupero. – dichiara Marina Chiarelli, assessore alle Pari opportunità della Regione Piemonte – Intervenire prima che la violenza degeneri significa costruire una cultura diversa delle relazioni, fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla capacità di chiedere aiuto. È una scelta che guarda alla sicurezza delle donne, ma anche alla necessità di agire sulle cause profonde della violenza. Abbiamo mantenuto invariati i criteri di finanziamento già adottati negli anni precedenti, introducendo soltanto una specifica richiesta dagli stessi Centri, per valorizzare un’attività che svolgono ogni giorno sul territorio e che rappresenta un presidio fondamentale di prevenzione sociale» conclude Chiarelli.

La Regione Piemonte conferma inoltre l’impianto dei criteri già adottati negli anni precedenti, mantenendo invariato il sistema di riparto e introducendo questa specifica su richiesta degli stessi Centri, nell’ambito del confronto avviato con il Tavolo regionale dei CUAV.

IL TORINESE