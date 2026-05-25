Piemonte e Valle d’Aosta, strategie comuni

Con questo accordo le due Regioni si impegnano quindi ad avviare forme stabili di dialogo e cooperazione istituzionale, anche in grado di creare occasioni di relazioni tra gli enti locali, gli operatori economici e culturali e i cittadini in diverse materie:

viabilità e trasporti , con riguardo alle infrastrutture e ai collegamenti ferroviari, autostradali, stradali e alla mobilità in generale;

, con riguardo alle infrastrutture e ai collegamenti ferroviari, autostradali, stradali e alla mobilità in generale; protezione civile , in relazione alla prevenzione, gestione e superamento delle emergenze;

, in relazione alla prevenzione, gestione e superamento delle emergenze; sanità , con attenzione agli aspetti organizzativi e alla cooperazione nei servizi di interesse comune;

, con attenzione agli aspetti organizzativi e alla cooperazione nei servizi di interesse comune; cultura , con particolare riferimento al sistema museale, all’artigianato di tradizione e a iniziative culturali di rilievo;

, con particolare riferimento al sistema museale, all’artigianato di tradizione e a iniziative culturali di rilievo; turismo , anche in un’ottica di promozione integrata dei territori;

, anche in un’ottica di promozione integrata dei territori; ambiente e risorse naturali , incluse le politiche di gestione e valorizzazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso;

, incluse le politiche di gestione e valorizzazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso; agricoltura , con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici locali;

, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici locali; t erritori montani , per lo sviluppo, adattamento e mantenimento dei servizi essenziali;

, per lo sviluppo, adattamento e mantenimento dei servizi essenziali; economia , con riguardo a sviluppo industriale, ricerca, innovazione e competitività del sistema economico;

, con riguardo a sviluppo industriale, ricerca, innovazione e competitività del sistema economico; energia , con particolare riferimento ai temi della decarbonizzazione, dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico;

, con particolare riferimento ai temi della decarbonizzazione, dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico; cooperazione territoriale europea, a livello transfrontaliero, transnazionale e di Strategia macroregionale alpina.

L’accordo si concretizzerà in incontri periodici tra delegazioni delle due Regioni, la cui composizione sarà determinata di volta in volta in relazione alla specificità e alla natura tecnica o politica dei temi oggetto di discussione.

“Diamo forma e ufficialità a un rapporto di collaborazione che è già nei fatti e che intendiamo rafforzare nell’interesse dei nostri sindaci e delle nostre comunità su temi strategici, a partire dalla viabilità e dai trasporti che incidono sulla vita e sulla pelle dei nostri cittadini, e che ci vedono impegnati sul fronte ferroviario, stradale e sul futuro dei collegamenti internazionali, con l’apertura della Francia che finalmente, dopo anni, sembra disponibile a ragionare di raddoppio del tunnel del Monte Bianco – hanno dichiarato il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – Sui servizi sanitari e di salute già collaboriamo ma possiamo fare di più e meglio, così come nella protezione civile che ci ha già visto operare insieme in molte situazioni di emergenza per portare le nostre competenze e la nostra esperienza in materia di soccorso e pronto intervento. La collaborazione tra Regioni diventa ancora più strategica quando si parla di programmazione e questo accordo è particolarmente significativo anche in vista della prossima programmazione europea nella quale, su molti temi, potremo ragionare insieme per portare benefici ai nostri territori”.

“La firma di questo protocollo – ha affermato il presidente Testolin con gli assessori Bertschy, Baccega e Grosjacques – vuole suggellare una collaborazione che esiste già nel quotidiano, in quanto sono già numerose le occasioni di incontro e lavoro comune con il Piemonte. Pensiamo alla collaborazione costante per i lavori sulla rete ferroviaria, l’impegno per gli interventi sul vallo di Quincinetto, la gestione delle diverse tematiche nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, le iniziative transfrontaliere e i tanti progetti europei, le cui ricadute generano impatti concreti e rilevanti nei diversi territori. Oggi raggruppiamo queste attività e altri obiettivi strategici, come la ricerca e sviluppo e la valorizzazione del turismo e dell’enogastronomia, in un documento formale, che terrà conto e lavorerà per dare concretezza alle scelte dettate principalmente dall’ascolto e dai bisogni del territorio e che potrà coinvolgere e sostenere anche attività puntuali promosse da enti locali e associazioni regionali”.