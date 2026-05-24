Uomo a passeggio con il cane aggredito in corso Vercelli

ALESSI-CAPOGRUPPO FDI CIRCOSCRIZIONE 7: AGGRESSIONE NEL GIARDINO MADRE TERESA DI CALCUTTA. INTERVENTO DELLA POLIZIA

Questa mattina, alle ore 7, si è verificato un episodio di violenza nel Giardino MTC, situato all’ingresso di Corso Vercelli; mi riferiscono che due individui di origine marocchina hanno aggredito un uomo che quotidianamente si reca nel parco con il suo cane. Fortunatamente, un testimone presente sul luogo è riuscito a intervenire, convincendo gli aggressori a desistere dall’azione violenta.

Gli operatori ecologici presenti hanno prontamente allertato le autorità competenti, fornendo le generalità dei due aggressori. Dopo circa 20 minuti, la polizia è intervenuta, arrestando (forse)i sospetti e conducendoli nel giardino per il riconoscimento da parte della vittima.

Resta da vedere quali misure saranno adottate nei loro confronti, se saranno trattenuti in questura o se riceveranno solo un ammonimento. Questo episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel nostro Quartiere e sull’importanza di una seria progettazione a 360° da parte della Città.

In questo Giardino ogni giorno capita qualcosa di inaccettabile oramai da troppi anni.

Si invita la comunità a rimanere attenta e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti, sennò poi ci dicono che tutto è migliorato in quanto non ci sono denunce.

PATRIZIA ALESSI

IL TORINESE