Elezioni nei Comuni piemontesi: alle 19 di domenica affluenza superiore al 30%

AMMINISTRATIVE

Prima rilevazione dell’affluenza: domenica ore 12

In Piemonte, alle ore 12, l’affluenza alle urne ha raggiunto il 15%, un dato leggermente superiore alla media nazionale, ferma al 14,74%. La provincia con la partecipazione più alta è stata quella di Vercelli, dove ha votato quasi il 20% degli aventi diritto. Più contenuta invece l’affluenza nella città metropolitana di Torino, attestata al 13,39%.

Affluenza aggiornata alle ore 19

Alle 19 l’affluenza nei Comuni piemontesi chiamati al voto si è fermata al 32,91%. Anche in questa rilevazione la provincia di Vercelli registra il dato più elevato, con il 40,41% dei votanti. Più basso invece il dato della città metropolitana di Torino, dove l’affluenza raggiunge il 30,36%.

I Comuni al voto in provincia di Torino

Nel territorio della città metropolitana di Torino si vota in 23 Comuni: Moncalieri, Venaria Reale, Alpignano, Castellamonte, Givoletto, San Giusto Canavese, Baldissero Canavese, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Isolabella, Montalenghe, Monteu da Po, Novalesa, Osasio, Parella, Rivalba, Samone, Sestriere, Torre Canavese, Valperga, Venaus, Virle Piemonte e Vistrorio.

IL TORINESE