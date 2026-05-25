Ragazzo arrestato con mezzo chilo di marijuana nello zaino

La Polizia di Stato ha arrestato un ventiseienne cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente.

Durante l’attività di controllo del territorio i poliziotti delle Volanti dell’UPGSP hanno notato in corso Re Umberto angolo via Tirreno un uomo di giovane età che alla vista degli operatori ha affrettato il passo. Fermato per un controllo, il soggetto si è mostrato restio sostenendo che rischiava di perdere la coincidenza del pullman.

Nello zaino del ragazzo i poliziotti hanno trovato una busta termosaldata contenente mezzo chilo di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto un’altra busta simile, già aperta e contenente oltre 200 grammi della stessa sostanza. All’interno di un mobile, inoltre, gli agenti hanno trovato anche due panetti di hashish. Altri frammenti della stessa sostanza e residui di marijuana erano conservati in frigorifero e in diversi contenitori. Complessivamente è stato sequestrato quasi un chilo di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 600 euro in denaro contante, ritenuto probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

IL TORINESE