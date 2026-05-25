Riapre l’area giochi del parco Sempione, completamente riqualificata

Proseguono in tutte le Circoscrizioni le riaperture delle aree giochi e dei giardini riqualificati grazie ai finanziamenti PNRR, con spazi più accessibili e accoglienti, attrezzature ludiche moderne e sicure per le attività dei bambini.

Oggi è stata riaperta l’area giochi del parco Sempione Est, sul lato di via Boccherini, nel territorio della Circoscrizione 6. Tutti i vecchi giochi sono stati rimossi e sostituiti con sei nuove attrezzature ludiche, è stata rifatta la pavimentazione antitrauma con nuova gomma colata in opera e colorata. L’intervento ha inoltre compreso la sostituzione delle assi in legno delle panchine, la manutenzione della recinzione perimetrale dell’area, il ripristino della pavimentazione in marmette autobloccanti nelle zone limitrofe all’area giochi e l’installazione di nuova cartellonistica.

La riqualificazione è stata realizzata con fondi PNRR nell’ambito di una delle misure del Piano Integrato Urbano (P.I.U.) della Città di Torino, che ha previsto interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi interne alle Biblioteche Civiche e di quelle limitrofe. Complessivamente sono 36 le aree interessate dai lavori, di cui 28 aree giochi: nelle passate settimane sono stati riaperti al pubblico il Giardino Donatori di Organi (Circoscrizione 2), l’area giochi del giardino di piazzale Volgograd (Circoscrizione 6), l’area giochi di piazza Mattirolo (Circoscrizione 5).