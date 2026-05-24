Aggredita per rapina: in ospedale la prof. De Blasio

Di Pier Franco Quaglieni

La nota docente che ha insegnato per molti anni al liceo classico “ Cavour” , autrice di molti libri dedicati alla letteratura greca e latina, allieva del prof . Antonio Maddalena e del prof. Oscar Botto, segretaria generale del premio letterario “Soldati” è stata aggredita attorno alle 17 nella centrale piazza Statuto da due giovani delinquenti della maranza torinese che l’hanno gettata a terra per derubarla di una collana. La violenza subita le ha procurato la rottura del femore e il ricovero nell’ospedale. L’unico commento è il seguente: Torino sta diventando come Milano e Napoli. Ha osservato un’amica della De Blasio: Torino sta diventando una giungla. Manca la prevenzione. Alla maranza va resa la vita impossibile senza pietismi privi di senso e stupide divagazioni sociologiche. Va garantita la libera circolazione di tutti , in primis delle donne. Questo è il primo, vero femminismo, a tutela della donne che lavorano, delle madri di famiglia, non delle attiviste ululanti nelle piazze.

IL TORINESE