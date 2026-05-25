Un 36enne di Chivasso, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nel piazzale dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. L’uomo non è un dipendente dell’azienda. Alle origini del gesto vi sarebbero motivi sentimentali. Il 118 ha trasportato il ferito in codice rosso al Cto di Torino.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Sì da’ fuoco davanti ad Amazon. E’ grave al Cto
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