Uomo travolto da tram è in gravi condizioni

Ieri sera a Torino un uomo di 46 anni è stato investito da un tram della linea 3. Pare che stesse camminando lungo i binari. L’incidente è avvenuto in corso Svizzera, nei pressi dell’Ospedale Amedeo di Savoia. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo, ferito gravemente, è stato ricoverato in ospedale.

IL TORINESE