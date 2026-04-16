Uomo travolto da tram è in gravi condizioni

Ieri sera a Torino un uomo di 46 anni è stato investito da un tram della linea 3. Pare che stesse camminando lungo i binari. L’incidente è avvenuto in corso Svizzera, nei pressi dell’Ospedale Amedeo di Savoia. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo, ferito gravemente, è stato ricoverato in ospedale.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Il Giandujotto di Torino IGP vola a Bruxelles: ora il traguardo è vicino

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless