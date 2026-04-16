Ieri sera a Torino un uomo di 46 anni è stato investito da un tram della linea 3. Pare che stesse camminando lungo i binari. L’incidente è avvenuto in corso Svizzera, nei pressi dell’Ospedale Amedeo di Savoia. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo, ferito gravemente, è stato ricoverato in ospedale.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Uomo travolto da tram è in gravi condizioni
Recenti:
Un’ auto si incastra sotto il tir dopo aver tamponato e il conducente finisce in ospedale.
Amiat Gruppo Iren ha inaugurato il nuovo impianto RISMA – Recupero Integrato Selezione Materia Amiat, dedicato
La campagna “La truffa si camuffa”, messa in campo dalla Città di Torino con la collaborazione
Ha preso avvio a Torino “Senza imbarazzo”, progetto sperimentale promosso dall’Ordine dei Farmacisti di Torino,
Il messaggio di Cordoglio del Segretario della UIL FP Piemonte e Val d’Aosta Nazzareno Arigò: Con