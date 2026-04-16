Auto tampona tir e si incastra sotto: conducente in ospedale

Un’ auto si incastra sotto il tir dopo aver tamponato e il conducente finisce in ospedale. È accaduto sulla provinciale 222, tra Rivarolo Canavese e Ozegna. Una Fiat Panda, al volante un anziano del posto diretto verso Ozegna, ha impattato contro la parte posteriore di un camion nei pressi della stazione di servizio Q8, all’ingresso del paese.

A seguito dell’urto, l’auto è rimasta incastrata sotto il rimorchio del veicolo, con il lato passeggero invaso dall’impatto. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118 Azienda Zero, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Ivrea. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

In corso gli accertamenti e i rilievi dei carabinieri di Rivarolo Canavese per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il sinistro ha provocato disagi alla viabilità, con code e rallentamenti.

VI.G

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