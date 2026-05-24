Sabato 6 giugno 2026 è in programma la quarta edizione del “Dolcetto Summer Fest”, un grande evento di degustazione che porterà nel centro storico di Rodello circa 40 produttori di Dolcetto da diverse aree del Piemonte, street food, musica e tanto altro ancora, per celebrare uno dei vitigni più rappresentativi del Piemonte e scoprire il fascino e l’autenticità di un borgo di Langa meraviglioso e ancora incontaminato.

Il programma prevede alle 15.00, presso il Teatro Chiesa dei Battuti di Rodello, il salotto-tavola rotonda “Dolcetto: il coraggio delle radici, la scommessa del territorio”, dialogo tra visione, racconto e cronaca con l’imprenditore Oscar Farinetti e l’attore Paolo Tibaldi moderati dal giornalista Filippo Larganà.

Alle 17.00 prenderà il via la degustazione dedicata ai wine lovers, che potranno accedere all’evento acquistando un pass di degustazione vini al costo di 20,00 €, che consentirà di degustare liberamente tutti i vini presenti: con le sue oltre 100 etichette, il “Dolcetto Summer Fest” è il più vasto banco di assaggio dedicato al Dolcetto nelle diverse denominazioni e peculiarità, narrate da produttori, consorzi e associazioni provenienti dalle principali aree vocate a questo importante vitigno. I visitatori potranno costruire il proprio percorso per aree tematiche per approfondire la conoscenza del vino, dei territori e dei produttori.

Ad arricchire l’offerta, a partire dalle 18.00, stand gastronomici e food truck dislocati nel centro storico, dove sperimentare sfiziosi abbinamenti in un clima festoso e conviviale.

Il costo del biglietto di ingresso al Dolcetto Summer Fest è di 20,00 € in prevendita online e include degustazioni illimitate, oltre al calice e la tasca porta bicchiere in omaggio.

Ad arricchire l’offerta, a partire dalle 18.00, stand gastronomici e food truck dislocati nel centro storico, dove sperimentare sfiziosi abbinamenti in un clima festoso e conviviale.

Il giorno seguente, domenica 7 giugno 2026, presso lo Spianamento di San Sebastiano a Diano d’Alba (CN) si terrà un pranzo accompagnato dai Dolcetto che hanno partecipato all’evento e verranno riconosciuti i migliori tre vini Dolcetto 2024 degustati dalla giuria di esperti durante la Degustazione alla Cieca aperta al pubblico, prevista per sabato 23 maggio 2026 a Montelupo Albese.

PRODUTTORI PRESENTI CON POSTAZIONE DEDICATA:

1 Abrigo Fratelli, Diano d’Alba (CN)

2 Adriano Marco e Vittorio, San Rocco Seno d’Elvio, Alba (CN)

3 Agnelli Viassone, Alba (CN)

4 Azienda Agricola La Ruota, Montelupo Albese (CN)

5 Azienda Agricola Stra, Novello (CN)

6 Boero Manuel, Monforte d’Alba (CN)

7 Bottega del vino Dogliani Docg, Dogliani (CN)

8 Brezza Giacomo e Figli, Barolo (CN)

9 Cantina comunale I Söri di Diano, Diano d’Alba (CN)

10 Consorzio di Tutela dell’Ovada Docg, Ovada (AL)

11 Fratelli Giribaldi, Rodello (CN)

12 Mossio, Rodello (CN)

13 Oberto Egidio, La Morra (CN)

14 Olivero Mario, Roddi (CN)

15 Poderi Colla, Alba (CN)

16 Produttori di Montelupo Albese, Montelupo Albese (CN)

17 Quila, Neive (CN)

18 Renzo Drocco, Rodello (CN)

19 Roccasanta, Perletto (CN)

20 Tenuta Gaggino, Ovada (AL)

21 Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy, Barbaresco (CN)

22 Traversa 1816 – Fratelli Rovera, Spigno Monferrato (AL)

23 Vigna Foresta, Isola d’Asti (AT)

24 Viticoltori Rodello di Anna Anselmo, Rodello (CN)

25 Elenco in aggiornamento…

BANCO D’ASSAGGIO DEL DOLCETTO:

1 Abrigo Giovanni, Diano d’Alba (CN)

2 Agricola Gian Piero Marrone, La Morra (CN)

3 Amalia Cascina in Langa, Monforte d’Alba (CN)

4 Angelo Negro, Monteu Roero (CN)

5 Borgogno Fratelli Serio & Battista, Barolo (CN)

6 Domenico Clerico, Monforte d’Alba (CN)

7 Gigi Rosso, Castiglione Falletto (CN)

8 Manzone Giovanni, Monforte d’Alba (CN)

9 Rizzi, Treiso (CN)

10 Terre del Barolo, Castiglione Falletto (CN)

11 Terrenostre, Cossano Belbo (CN)

12 Valletti Giacinto, Dogliani (CN)

13 Villadoria, Serralunga d’Alba (CN)

14 Elenco in aggiornamento…

STREET FOOD:

1 Apicoltura Avìe, La Morra (CN)

2 Cascina Buschea, Rodello (CN)

3 Mencos Brothers, Santo Stefano Belbo (CN)

4 Pro Loco Montelupo Albese

5 Pro Loco Rodello

6 Riso Scagliotti, Fontanetto Po (VC)

Per acquistare online:

Dolcetto Summer Fest 2026 Centro storico Rodello 06 giugno 2026 Biglietti- Strada del barolo

ALLA PROSSIMA !

LUCA GANDIN

IL TORINESE