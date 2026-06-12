Spazio laboratorio al terzo piano di Green Pea , The Suite Lab

Nasce a Torino The Suite Lab , uno spazio laboratorio enogastronomico situato al terzo piano di Green Pea, nel quartiere Lingotto, che inaugurerà il prossimo 15 giugno.

Gestito da TO BE Events, The Suite Lab nasce come luogo ibrido e multifunzionale, non solo come ristorante o spazio eventi, ma come ambiente progettato per accogliere format su misura, chef residency, cene pop up, progetti speciali e appuntamenti costruiti attorno ai brand, alle persone e ai grandi momenti della città. Cucine a vista, ambienti riservati, possibilità di costruire format personalizzati e una posizione strategica all’interno di Green Pea rendono di Suite Lab un luogo pensato per accogliere esperienze private, eventi corporale, progetti culturali e momenti aperti alla città.

Si tratta di uno spazio animato di nuovi progetti, momenti dal fil rouge della migliore narrazione enogastronomica; su questo tema si inserisce anche il nuovo format “Fuori Menu”, un calendario di guest gastronomiche aperte al pubblico che prenderanno vita a The Suite Lab, portando periodicamente alla guida delle cucine i protagonisti della più nota ristorazione nazionale ( e non solo).

Mara Martellotta

A dare il via alla programmazione di appuntamenti sarà lo chef giapponese classe ’77 Yoji Tokuyoshi, per quasi dieci anni all’Osteria Francescana di Massimo Bottura.

Oggi anima di Bentoteca a Milano Yoji Tokuyoshi sarà il protagonista della cena inaugurale. L’apertura rappresenta soltanto il primo capitolo di un calendario pensato per portare a Torino alcune delle voci più interessanti del panorama gastronomico contemporaneo.

IL TORINESE