Scanderebech (Fi): “Emergenza Caio Mario, degrado e illegalità”

Un’area destinata all’accoglienza turistica che si è trasformata in una zona franca dove regnano degrado, insicurezza e illegalità. È la fotografia impietosa del parcheggio Caio Mario, nel territorio della Circoscrizione 2, al centro di una nuova interpellanza presentata dalla Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federica SCANDEREBECH.

«Quello che doveva essere un parcheggio attrezzato per camper e turismo itinerante – dichiara la Consigliera SCANDEREBECH (FI) – si è trasformato in un vero e proprio insediamento abusivo e l’area è sotto il controllo stabile di diversi nuclei familiari chi vi risiedono illegalmente, snaturando completamente la destinazione originaria dell’area.»

SCANDEREBECH (FI) aggiunge «L’Assessora Foglietta riferisce in aula una situazione davvero sconcertante: circa 15 mila euro di danni tra eventi dannosi, furti e mancato pagamento della sosta.».

Prosegue SCANDEREBECH (FI): «Degrado diffuso, rifiuti abbandonati, danneggiamenti continui e bagni pubblici che versano in condizioni indecorose e usati come discariche: pavimenti allagati, lavandini otturati, sporcizia ovunque, serrature rotte. Un rischio per la salute pubblica e un costo che grava sulle spalle dei cittadini. Le misure adottate – vigilanza privata h24, pulizie straordinarie – non hanno prodotto alcun effetto concreto, ma si sono rilevati solo costosi interventi tampone. »

«Finché l’illegalità regnava all’interno del posteggio – aggiunge SCANDEREBECH (FI) – la competenza era formalmente attribuita a GTT. Ora che GTT ha in buona parte fatto uscire i camper e i soggetti che lo occupavano abusivamente, la responsabilità passa in capo all’Assessore Porcedda. È lui a dover intervenire, e non limitarsi a sopralluoghi e a uno scaricabarile istituzionale. I camper ora parcheggiati su suolo pubblico comunale possono e devono essere sottoposti a verifiche da parte del Corpo della Polizia Municipale e, se necessario, sanzionati per eventuali illeciti. È ora di agire concretamente, non di fare propaganda politica.»

SCANDEREBECH (FI) sottolinea anche il grido d’allarme lanciato dal territorio: «La situazione non riguarda solo il decoro urbano, ma impatta direttamente sulla vivibilità del quartiere: commercianti e residenti segnalano un aumento costante di furti, danneggiamenti e intrusioni. Il clima è pesante, e la microcriminalità è diventata un problema quotidiano. Il quartiere è esasperato. I residenti hanno bisogno di interventi urgenti su tutti i fronti su cui il Comune ha piena competenza, ma che finora è rimasto a guardare.»

Conclude SCANDEREBECH (FI) con un appello chiaro e forte: «Torino non può farsi trovare impreparata agli eventi del 2025, a partire dalle ATP Finals. L’Amministrazione esca dall’immobilismo e si assuma finalmente le proprie responsabilità. Torino merita un’area camper sicura, funzionale e decorosa. Non l’ennesimo angolo dimenticato.»

IL TORINESE