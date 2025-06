Al via il Primo Mondiale per Club: Il Calcio Scrive una Nuova Storia

Sta per iniziare il primo Campionato del Mondo di Calcio per Club, una competizione destinata a cambiare il panorama del calcio internazionale. Organizzato dalla FIFA, il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, con stadi moderni e grande entusiasmo da parte dei tifosi.

La competizione vede la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutti i continenti, tra vincitrici delle principali coppe e club invitati in base al ranking. Tra i club più attesi ci sono Inter, Juventus ,Real Madrid,Paris Saint Germain, Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea, Flamengo, Palmeiras, Al Ahly e Monterrey.

Il format, simile a quello del Mondiale per nazionali, prevede una fase a gironi seguita da eliminazione diretta. Un nuovo capitolo per il calcio mondiale è appena cominciato.

Enzo Grassano

IL TORINESE