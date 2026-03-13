Non c’è futuro al Toro?

Tra i tifosi del Torino FC cresce una sensazione sempre più diffusa: quella di un club fermo, senza una vera prospettiva di crescita. Non si tratta solo dei risultati sul campo, spesso altalenanti, ma soprattutto della mancanza di un progetto chiaro che faccia immaginare un futuro diverso.

Da anni il Toro sembra vivere in una zona grigia della Serie A: abbastanza solido per non rischiare troppo, ma mai davvero costruito per fare il salto di qualità. La squadra cambia, gli allenatori si alternano, ma la sensazione di immobilismo resta. Ogni stagione sembra iniziare con aspettative moderate e finire nello stesso modo: a metà classifica, lontani dall’Europa e senza grandi ambizioni.

Molti tifosi puntano il dito contro la gestione del presidente Urbano Cairo, accusata di puntare più alla stabilità economica che alla crescita sportiva. Un modello che ha garantito bilanci in ordine, ma che raramente ha acceso l’entusiasmo della piazza.

Il paradosso è che il Toro ha una storia enorme, un’identità forte e una tifoseria tra le più passionali d’Italia. Ma senza investimenti importanti, una visione sportiva chiara e una struttura più ambiziosa, il rischio è che questa storia resti solo un ricordo.

Il futuro del Toro non è necessariamente scritto. Ma per cambiarlo serve qualcosa che finora è mancato: il coraggio di provare davvero a diventare grandi.

Enzo Grassano

IL TORINESE