|Quattro nuotatori della ValleBelbo Sport hanno gareggiato a Genova al Campionato Nazionale a squadre Ragazzi (2 giugno).
Nella formazione del Team Dimensione Nuoto, sono stati schierati Mattia Tammaro (50-100 stile libero 25”26, 57”54, 100 farfalla 1’01”61), Bianca Tassinario (200 stile libero 2’20”08) e Aurora Tudisco (50-100 stile libero 29”26, 1’05”51) con Alessandro Mairano, impegnato nelle staffette (4×100 stile libero Mattia Tammaro 59”86, Alessandro Mairano 58”57, Pronipote, Mamino, 3’53”51; 4×100 misti Taliano, Mamino, Pronipote, Alessandro Mairano 59”53, 4’21”26; 4×100 stile libero Bianca Tassinario 1’04”84, Cerutti, Aurora Tudisco 1’05”78, Voyron, 4’20”03). I quattro portacolori della squadra arancio-nero hanno contribuito al raggiungimento del 3° posto tra le società piemontesi nel settore maschile e del 5° posto in Piemonte tra le donne.
Inoltre, una nutrita delegazione della ValleBelbo Sport ha disputato un importante test in vasca lunga nel weekend passato (30-31 maggio) in occasione della seconda tappa della Coppa Los Angeles – Summer Edition di Torino, proprio a pochi giorni dal Campionato Nazionale di Nuoto CSI di Lignano Sabbiadoro (4-7 giugno) e dei Campionati Regionali Assoluti del weekend successivo
Campionato a squadre Ragazzi: Tammaro, Tassinario, Tudisco e Mairano con il TDN
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