Tibaldi presenta “Vite di Langa e Roero”, scritto a quattro mani con Carlo Petrini

Per le “Passeggiate letterarie nel bosco dei pensieri”, gente alla 17esima edizione, sabato 20 giugno alle ore 17, la tappa, come ogni anni, sarà a Bosia, nel Cuneese, in occasione del premio “Ancalau”. L’incontro è con Paolo Tibaldi, che leggerà s racconterà il libro “Vite di Langa e Roero. Trasformazioni sociali di una civiltà contadina”, pubblicato da Slow Food Editore nel 2025 e scritto a quattro mani con Carlo Petrini. La passeggiata si concluderà con il tradizionale brindisi accompagnato da stuzzichini e l’Alta Langa Bolla Ciao.

Il volume ripercorre gli ultimi due secoli di storia delle colline di Langa e Roero, segnate da trasformazioni profondissime, difficilmente comparabili ad altre aree geografiche italiane. Tibaldi e Petrini offrono al lettore una sorta di bussola per orientarsi tra questi “punti di svolta” dai grandi movimenti della Storia alle scelte controcorrente che hanno plasmato il tessuto sociale, economico e culturale del territorio, senza snaturarne però l’anima rurale. Il libro si muove tra corti sabaude e cascine, lotte per la dignità del lavoro e nascita di Slow Food, e intreccia radici, persone e comunità, vino e memoria, restituendo il ritratto vivo di una delle terre più affascinanti d’Italia. La presentazione sarà ambientata proprio tra le colline di cui si parla nel libro, nel piccolo borgo di Bosia, in Alta Langa che, negli ultimi anni, ha saputo rinnovare la propria identità legando a un premio dedicato ai giovani e alle loro startup, il premio “Ancalau”, giunto alla sua 12esima edizione. Questa passeggiata sarà dedicata a Carlin Petrini, che ci ha lasciato recentemente.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria tramite il sito fondazionemirafiore.it

Mara Martellotta

IL TORINESE