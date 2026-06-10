Festival di Porta Palazzo, tre giorni tra cibo, musica e arte per valorizzare il mercato più grande d’Europa

Un Festival dedicato a Porta Palazzo e al suo storico mercato all’aperto, riconosciuto come il più grande d’Europa. È quello che andrà in scena da oggi fino al 12 giugno. Un Festival articolato in tre serate e rivolto alla valorizzazione e promozione di questo contesto unico nel suo genere attraverso diverse chiavi di lettura, a partire dal cibo quale elemento di identità e appartenenza sociale e culturale.

Ad aprire, infatti, la kermesse sarà la Cena delle Comunità di Porta Palazzo, che si terrà mercoledì 10 giugno, alle 20.30, nella Tettoia dei Contadini, in piazza della Repubblica, con un menu multietnico a cura di CuochiVolanti e Chef Kumalé.

“Il Festival – spiega l’assessore al commercio della città di Torino Paolo Chiavarino – si inserisce nel più ampio programma di azioni volte alla valorizzazione di Porta Palazzo e del suo mercato. Si tratta di un luogo speciale per la nostra città: uno spazio vitale, da sempre crocevia di culture, sedi di scambi e relazioni, simbolo dei processi di integrazione attraverso il lavoro e, al contempo, importante attrazione turistica capace di raccontare l’identità e la storia cittadina. È per questo che abbiamo voluto dedicare al mercato di Porta Palazzo risorse importanti del PNRR con un investimento di 2,5 milioni di euro di fondi europei. I lavori si sono conclusi da poco e il mercato è stato oggetto di una profonda riqualificazione dal punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza urbana, in particolare nei quadranti nord-est (produttori/contadini, casalinghi) e sud-est (ortofrutta) della piazza. Un progetto che ha reso più fruibile il mercato più grande della città”.

In questa prospettiva si collocano anche le recenti iniziative per raccontare la storia di questo luogo: tra queste, il Calendario di Porta Palazzo, realizzato dal 2023 con il contributo di fotografi e artisti e di alcuni studenti degli istituti artistici cittadini, il progetto illustrato “Porta Palazzo. Il filo della memoria”, realizzato presso l’Antica Tettoia dell’Orologio, e la riapertura dell’ex Mercato Ittico per usi temporanei.

Il programma proseguirà nella stessa sede giovedì 11 giugno, dalle 19.30 alle 22.30 con un aperitivo e DJ SET Resident a cura del Kappa FuturFestival.

Nella serata conclusiva, venerdì 12 giugno, alle 18 il Maestro Michelangelo Pistoletto presenterà la sua opera “Amare le differenze” in dialogo con Luisa Papotti, Presidente del Museo del Risorgimento, Davide Quadrio, Direttore del Museo d’Arte Orientale, Gabriele Proglio, docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte. L’incontro sarà seguito da un cocktail di benvenuto in occasione dei 110 anni di storia dell’Antica Tettoia dell’Orologio. Alle 20.30 si terrà la proiezione del film “Il luogo delle fragole”, introdotta dalla regista Maite Vitoria Daneris. Il docufilm, interamente girato a Porta Palazzo, racconta la vita quotidiana di Lina, un’anziana contadina di San Mauro Torinese con un banco al mercato, che si intreccia con quella del giovane Hassan.

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