Il bianco delle regine per la visita di Leone XIV

Come non parlare del bianco in prossimità dell’estate e nell’anno dedicato al colore Cloud?

In occasione della visita del Papa in Spagna, dove la regina può permettersi il bianco di fronte al Papa, prerogativa concessa alle regine dei Paesi cattolici, quindi, in sostanza, a sole sei persone nel mondo attuale: e la Spagna, di queste, ne conta ben due!

In bianco, dunque, la Regina Letizia e la Regina madre Sofia, con due look molto diversi tra loro. Ovviamente, i tabloid spagnoli catturano le preferenze per l’uno o per l’altro, ed è un gioco simpatico. Impeccabili entrambe e, soprattutto, impeccabile e di gran gusto questa diversità dei loro look.

Adatto al ruolo di attuale Regina l’abito in pizzo che rievoca la tradizione del Paese e che la Regina Letizia veste magnificamente.

Particolarmente azzeccata la scelta del tailleur pantalone per la Regina Sofia, che ha mantenuto un ruolo separato partecipando a occasioni distinte. Un look che non offusca la “Regina in carica”, ma è portato con un’eleganza sublime. Si è sempre detto poco dei look della Regina Sofia, greca con ascendenze danesi e tedesche. Appare sempre molto raffinata e carismatica, con un’eleganza che trascende l’abito. Lo stile con cui indossa il tailleur sia da esempio!

Chiara Prele

IL TORINESE