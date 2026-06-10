Torino Globale per una città che negli ultimi 25 anni ha perso molte posizioni

L’OPINIONE

Sala piena nella sede degli industriali torinesi per ascoltare le proposte del notaio Andrea Ganelli e dei suoi amici. L’intervento più forte è stato proprio di Ganelli deluso dal lavoro dell’attuale amministrazione e delle posizioni perse da Torino negli ultimi anni. Ganelli ha detto chiaramente NON CI STO a una Città che non si rinnova abbastanza e ha fatto riferimento alla ultima volta che la società civile di Torino è scesa in massa in piazza Castello, la nostra grande manifestazione SITAV che ideai io e che organizzai dopo una riunione riservata proprio con i vertici degli Industriali Gallina e Gherzi , con la collaborazione delle Madamin. Torino nel dopoguerra ha cambiato decisioni importanti due volte, la prima con la marcia dei 40.000 e la seconda con la piazza Sitav che fece saltare il disegno dei cinque stelle di dire NO alla TAV, l’opera più importante nel futuro della Città e del Nord Italia. Non è un caso che Luigi Arisio mi scrisse che la piazza SITAV gli aveva ricordato la Marcia dei 40.000. Nel dibattito mentre l’ex sottosegretario Vernetti ha indicato a Torino di puntare ai mercati esteri dove il Governo Meloni ha fatto importanti accordi (Giappone e India) anche se non ha detto che per puntare sui mercati internazionali bisogna avere infrastrutture molto più competitive dall’aeroporto che invece non fa il cargo aereo, alla TAV, alla logistica piemontese. l’ambasciatore Massolo ha illustrato bene i cambiamenti internazionali e la Presidente della Fondazione CRT ha illustrato alcune attività della Fondazione, anche se non ha spiegato perché i miliardi che negli ultimi 25 anni le fondazioni bancarie hanno versato al territorio non siano assolutamente riusciti a fermare il declino di Torino anzi la metà della Città che sta male, come diceva Mons. Nosiglia, oggi sta ancora peggio . Così che ha lasciato il segno la giovane Linda Villano che ha ricordato una massima di un grande economista non studiato dagli ultimi Sindaci :”Non possiamo migliorare se non misuriamo il nostro lavoro” così Torino ha dovuto scoprire in ritardo da Cristina Fabrizi di Banca d’Italia che negli ultimi vent’anni Bologna era cresciuta 19 punti più di Torino.

Nei giardini ho chiesto al Notaio di non lasciarmi solo a battermi contro il declino perché tra un anno Torino per ripartire deve assolutamente cambiare.

Mino GIACHINO

UDC Torino