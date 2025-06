DL Sicurezza, O. Napoli (Azione): “Liberalismo fantasma”

Pubblichiamo un commento di Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione

“Chi ricorda l’esordio del ministro Carlo Nordio in Parlamento ricorda le parole di un liberale che annunciava al Paese un vasto programma di depenalizzazioni con il duplice obiettivo di alleggerire il sovraffollamento delle carceri e l’attività di tribunali eternamente paralizzati dalla mole di lavoro. Da allora sono passati quasi tre anni e di quel programma liberale rimane solo un fantasma che vaga per le aule del Parlamento.

Nordio e Forza Italia hanno avallato l’introduzione di almeno 45-50 nuove fattispecie di reati. Hanno tradito gli impegni presi con gli elettori e lasciato spazio alle politiche securitarie di una destra che ha sottosegretari che festeggiano Capodanno come Jessie James. È una triste parabola per il mondo che un tempo aveva un protagonista come Berlusconi”.

IL TORINESE