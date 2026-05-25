Garesio Wine Prize for Documentary Photography: vince Chatard

Chatard è stato scelto da una giuria composta da Giovanna Garesio, fondatrice di Garesio Vini e Resort, Walter Guadagnini, direttore artistico di EXPOSED Torino Photo Festival, e François Hébel, direttore artistico di CAMERA Torino.

Il premio offre al vincitore una residenza artistica nelle Langhe finalizzata alla realizzazione di un nuovo progetto fotografico.

Il fotografo documentarista e ricercatore visivo franco-tedesco Daniel Chatard, classe 1996, è il vincitore della seconda edizione del Garesio Wine Prize for Documentary Photography. Il riconoscimento, promosso dall’azienda vitivinicola Garesio Vini e Resort in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, rientra nel programma di EXPOSED Torino Photo Festival ed è dedicato ai progetti capaci di raccontare con uno sguardo originale e consapevole i temi del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecologia.

Questa la motivazione del premio:

“La giuria assegna il Garesio Wine Prize for Documentary Photography a Daniel Chatard per la capacità di interpretare con sensibilità il tema del paesaggio e delle sue trasformazioni, raccontando attraverso immagini autentiche, potenti ed evocative le dinamiche economiche, sociali e politiche che lo caratterizzano. Pur essendo molto giovane, il suo percorso artistico evidenzia una notevole maturità espressiva, confermata dalle collaborazioni con importanti realtà internazionali della fotografia, da Der Spiegel al Washington Post, fino a esperienze artistiche come il Chobi Mela Festival in Bangladesh, la Prototriennale di Amburgo e Aperture Gallery di New York. Ogni fotografia dimostra attenzione al contesto, cura del dettaglio, equilibrio compositivo e una visione personale capace di costruire una narrazione immediatamente riconoscibile. La sua ricerca si distingue inoltre per originalità, coerenza tematica, attenzione alle piccole comunità locali e forte intensità emotiva, elementi che ne fanno una delle voci più interessanti della fotografia contemporanea. Con questo premio si vuole valorizzare non solo il talento già espresso, ma anche le future potenzialità creative e umane di un autore destinato a sviluppare ulteriori esperienze di rilievo”.

La premiazione si terrà martedì 2 giugno alle ore 18.30 presso CAMERA Torino e rappresenterà anche l’occasione per approfondire il lavoro e la ricerca visiva di Chatard, nell’ambito della chiusura della terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival, dedicata ai protagonisti emergenti della fotografia contemporanea.

Mara Martellotta

IL TORINESE