Sì Tav, Giachino: “Un grazie a Salvini, Cirio, Lo Russo”

Caro direttore, a nome della Piazza Castello SITAV del 10.11.2018, ringrazio il Ministro SALVINI, CIRIO e LORUSSO di averci riconosciuto il merito di aver salvato l’opera che la forte presenza dei 5 stelle in Comune a Torino e al Governo del Paese aveva messo in discussione come non mai.

Posso dire di ben rappresentare la Piazza SITAV avendo firmato io , a nome di SILAVORO, la richiesta in Questura per la autorizzazione della Piazza per la nostra Manifestazione del 10 Novembre 2018 e per aver lanciato la Petizione su Change.org a favore della TAV che raccolse oltre 114.000 adesioni.

Il successo di quella Piazza pacifica e ordinata e’ nel ricordo di tutti i torinesi e piemontesi di buona volontà . Come è stato detto dal Presidente Cirio la nostra Piazza , la più partecipata del dopoguerra, riuscì a fare ciò che non era riuscita a fare la politica, esprimere il NO alla Decrescita , il SI alla Crescita e al lavoro.

Non posso non ricordare l’appoggio dei giornali Online in quei giorni di grande passione. Il fatto che ieri i tre vertici Istituzionali abbiano riconosciuto il merito a quella Piazza molto ordinata di aver aiutato le forze politiche e il Parlamento a prendere la decisione più giusta nell’interesse del Paese e’ per me motivo di orgoglio che voglio inviare attraverso il Suo giornale ai torinesi e piemontesi di buona volontà che aderirono alla nostra Manifestazione.

Mino GIACHINO

SITAV SILAVORO

IL TORINESE