Si tolgono la vita due giovani pro Pal colpiti da misure restrittive

Due ragazzi appartenenti all’area antagonista e sostenitori del movimento pro Pal si sono tolti la vita in luoghi e momenti diversi, nei giorni scorsi i due giovani erano stati denunciati, in distinte manifestazioni, per gli episodi dei disordini di Torino A raccontare la vicenda  è stato il loro avvocato, sul sito Volerelaluna. 

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