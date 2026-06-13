Si tolgono la vita due giovani pro Pal colpiti da misure restrittive

Due ragazzi appartenenti all’area antagonista e sostenitori del movimento pro Pal si sono tolti la vita in luoghi e momenti diversi, nei giorni scorsi i due giovani erano stati denunciati, in distinte manifestazioni, per gli episodi dei disordini di Torino A raccontare la vicenda è stato il loro avvocato, sul sito Volerelaluna.

IL TORINESE