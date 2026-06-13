Barriera di Milano, 78 arresti nell’operazione antidroga della polizia

Nell’ambito di mirati servizi di controllo e verifica, predisposti dalla Questura di Torino e condotti dalla locale Squadra Mobile, da inizio maggio alla prima decade di giugno, gli operatori dei Falchi della Polizia di Stato hanno intensificato l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel quartiere “Barriera di Milano” di Torino.

In particolare, sono stati realizzati mirati servizi nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno in argomento, quali largo e corso Giulio Cesare e il parco “Sempione”, nonché le vie limitrofe e altrettanto note; all’esito delle attività, si è proceduto all’arresto di 15 persone di nazionalità straniera, responsabili dello spaccio al minuto in strada di stupefacente di varia tipologia.

I servizi hanno permesso di sequestrare ingenti quantitativi di cocaina, di hashish, di eroina, di marijuana e crack, nonché denaro contante per un ammontare complessivo pari a circa € 13.000,00, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, nei dispositivi predisposti per la circostanza, personale delle Volanti e del Commissariato di P.S. di zona ha arrestato, a vario titolo, 63 persone, identificato circa 600 persone, 22 delle quali sono state denunciate per vari reati ( invasione di terreni ed edifici, stupefacenti, reati contro il patrimonio), controllato 250 veicoli e sottoposto a verifiche 8 locali commerciali, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro.

IL TORINESE