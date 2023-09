Meno rumore e calore alle Vallette

Grazie a strade e marciapiedi costruiti con materiali innovativi

Le strade e i marciapiedi delle Vallette saranno a breve interessate da un diffuso programma di interventi di manutenzione straordinaria, che miglioreranno la qualità ambientale e la resilienza climatica degli spazi pubblici del quartiere.

Il progetto esecutivo dell’intervento, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate ad attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura della città Francesco Tresso.

Due milioni e 46 mila euro la spesa prevista per i lavori, che prevedono in particolare il rifacimento di gran parte dei tappeti di usura delle principali arterie del quartiere, con l’utilizzo di materiali sostenibili e innovativi che assorbiranno con più efficacia i rumori emessi dai veicoli. La sostituzione dei tappeti sarà totale su corso Molise, su viale dei Mughetti e su via delle Magnolie, mentre interesserà alcuni tratti di via delle Primule, via delle Pervinche, via delle Verbene e via dei Gladioli.

I lavori riguarderanno anche il rifacimento di alcuni tratti di marciapiede in via delle Magnolie e in via delle Verbene, per garantire una maggior sicurezza ai pedoni.

Su corso Molise e via dei Mughetti, infine, è prevista la modifica delle superfici destinate a parcheggio, con la posa di autobloccanti forati drenanti che avranno il duplice effetto di aumentare la permeabilità alle acque meteoriche e di abbassare il calore rilasciato dalle superfici, mitigando in questo modo l’effetto isola di calore.

“Questi interventi diffusi determineranno effetti positivi sulla qualità ambientale degli spazi pubblici del quartiere Vallette, contribuendo a eliminare situazioni di pericolo e disordine della viabilità e concorrendo ad elevare il livello della qualità urbana”, ha commentato l’assessore Francesco Tresso.

L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese, la fine è prevista per la primavera del 2025.

