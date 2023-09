Crai Camp, un successo

Il 9 settembre si è conclusa a Torino l’edizione 2023 del Crai Camp Italia, il camp multi sportivo dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni di età.

Nato da un’idea del campione Carlton Myers, leggenda italiana del basket, il camp sportivo è realizzato a Torino da Code’ Crai Ovest, cooperativa dello storico marchio della grande distribuzione attiva nel Nord-Ovest Italia (tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta).

Un’estate all’insegna dello sport e del divertimento che ha coinvolto 1500 bambini e ragazzi che dal 12 giugno all’8 settembre hanno potuto sperimentare e conoscere sport come tennis, canottaggio, calcio, padel, nuoto, beach volley, tennis da tavolo… guidati da uno staff di istruttori federali e di professionisti, che, insieme a Carlton Myers, hanno individuato i giovani con una naturale predisposizione per una particolare disciplina sportiva. A loro, CRAI CAMP Italia regalerà altrettante borse di studio per proseguire nell’attività.

Non solo, il costo contenuto di adesione al Crai Camp ha reso l’iniziativa altamente accessibile per tutti, in linea col valore di inclusione alla base del progetto.

A conclusione del Crai Camp 2023, sabato 9 settembre presso il Master Club di Torino, Carlton Myers e i vertici di Code’ Crai Ovest si sono sfidati in una entusiasmante partita di padel che ha visto trionfare il campione di basket e il vicepresidente Code’ Crai Lorenzo Comerro, contro il Presidente della cooperativa Michele Poliseno e l’altro vicepresidente Giorgio Marcuccio.

Un modo diverso e divertente per festeggiare, all’insegna dello sport, il successo del camp estivo davanti ai ragazzi partecipanti e a tutti i soci Code’ Crai Ovest.

Michele Poliseno, Presidente Code’ Crai Ovest racconta: “Quella di sabato è stata una giornata di festa che ha coronato un’estate all’insegna del successo per il Crai Camp. In Code’ Crai Ovest crediamo fortemente nell’importanza di praticare sport fin da bambini. Dare ai più giovani la possibilità di approcciare diverse discipline in un ambiente familiare è per noi motivo di orgoglio. Speriamo di poter replicare altrettanto bene il prossimo anno”.

Carlton Myers dichiara: “Una “sfida” sui campi da gioco per concludere qui a Torino la seconda edizione del Crai Camp Italia. Siamo contenti di poter offrire, con il sostegno di Crai, una proposta sportiva variegata a tanti giovani per tutto il periodo estivo, dando loro la possibilità di continuare ad allenarsi e conoscere nuovi sport divertendosi, anche dopo la chiusura dell’ano sportivo”.

https://crainordovest.it/

https://www.craicampitalia.eu/

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE