Minaccia ex compagno, stalker arrestato

La Squadra mobile di Verbania ha messo agli arresti domiciliari un uomo di 32 anni per atti persecutori verso l’ex compagno che avrebbe più volte minacciato e insultato. La vittima si era rivolta alla polizia di Stato denunciando una serie di episodi di minacce e dispetti da parte dell’ex compagno che non aveva accettato la fine della storia. Nonostante gli avvertimenti e una denuncia, non smetteva di stalkerarlo.

IL TORINESE