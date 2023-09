Tennis & Friends: il villaggio del cuore

Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena in prima linea per la prevenzione

Gli ospedali torinesi di GVM Care & Research aprono le porte del “Villaggio del Cuore”: un’area interamente dedicata a consulti ed esami gratuiti per la prevenzione cardiovascolare

Torino, settembre 2023 – Torino ospita la terza edizione di Tennis & Friends, l’evento che unisce la passione per lo sport all’importanza della salute e della prevenzione.

Quest’anno c’è una novità all’interno del tradizionale Villaggio della Salute allestito intorno ai campi di gioco: sabato 16 e domenica 17 settembre, si aprono le porte del “Villaggio del Cuore”: GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, con i medici delle sue strutture torinesi, Maria Pia Hospital, ospedale accreditato con il SSN, e Clinica Santa Caterina da Siena, scende in campo per la prevenzione cardiovascolare.

“Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena, insieme, rappresentano un punto di riferimento per la città di Torino in ambito cardiovascolare – spiega Paola Colloraffi, Amministratore Delegato di Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena –. Le strutture hanno rafforzato una sinergia di competenze e tecnologie in grado di prendere in carico le esigenze di salute del paziente anche sulle patologie cardiovascolari più complesse. Per questo scendiamo in campo per contribuire a rafforzare il messaggio che la prevenzione è la prima cura”.

Nei 4 ambulatori allestiti nel Villaggio, sarà possibile sottoporsi ad un percorso completo di prevenzione delle patologie cardiache e del sistema circolatorio, per individuare tramite visite ed esami diagnostici di primo livello, l’eventuale presenza di fattori di rischio per la salute del cuore.

Il percorso prevede: valutazione del profilo lipidico, visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma colordoppler (l’ecografia del cuore), ed una visita dietistica per esplorare le abitudini alimentari.

“È ormai risaputo che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, provocando oltre 20 milioni di decessi all’anno. Nella popolazione, la consapevolezza dei fattori di rischio è cresciuta – commenta il dott. Marco Ribezzo, Cardiochirurgo presso gli ospedali torinesi di GVM Care & Research (Maria Pia Hospital e Clinica Santa Caterina da Siena) –. Ma non sempre, purtroppo, si è a conoscenza di come abbattere il rischio. L’obiettivo di queste giornate di prevenzione è aiutare le persone a identificare e conoscere i fattori di rischio, capire su quali è possibile intervenire e quali devono essere mantenuti sotto controllo; far loro comprendere come migliorare il proprio stile di vita e quali approfondimenti diagnostici effettuare in caso di sospetta patologia”.

I fattori di rischio per lo sviluppo di patologie cardiovascolari sono da individuare nell’ipertensione arteriosa, nel fumo, in eccessivi livelli di grasso nel sangue (colesterolo, trigliceridi), in un elevato livello della glicemia, nella sedentarietà, in un eventuale sovrappeso. Ci sono poi fattori di rischio non correggibili che sono rappresentati dalla famigliarità. “Tutti questi fattori non sono additivi ma si moltiplicano uno con l’altro, e il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare cresce esponenzialmente. È importante quindi identificarli correttamente con uno specialista e mettere in atto pratiche (non necessariamente farmacologiche) ma utili a correggere abitudini errate”, conclude il dott. Ribezzo.

Non solo cuore: sarà inoltre presente un team dedicato alla prevenzione urologica (con esame rettale ed ecografia prostata).

