Giachino: “Una frana per capire che la priorità sono le Alpi. Lo disse Cavour”

Incompetenza , pressapochismo, scarsa conoscenza della Storia patria , posizioni ideologiche e di comodo hanno chiuso gli occhi al Paese. È bastata una frana in terra francese a far capire la vera priorità per l'Italia, l'attraversamento delle Alpi. Un Paese come il nostro che vive di scambi internazionali che per 3/4 sono in Europa è chiaro che ha l'attraversamento delle Alpi come priorità , come disse Cavour nel suo primo appunto a Vittorio Emanuele II, le Alpi avrebbero potuto diventare fattore di esclusione .

Se ci fosse la TAV non sarebbe stata toccata dalla frana e i transiti sarebbero garantiti. Aver bamblinato per tanto tempo, condizionati dai No che dai vecchi comunisti sono arrivati sino ai Notav , dalle indecisioni del PD ,condizionato dai suoi sindaci locali Notav e da Governi che in questi ultimi dieci anni hanno zigzagato sulla TAV , l’opera più importante per la rete europea dei trasporti, oggi mette il Paese in gravi difficoltà. Saran contenti i giornalisti che non volevano parlare di TAV .

L’ultimo intervento deciso fu quello del Governo Berlusconi con la norma che consentiva di proteggere il cantiere dagli attacchi sconsiderati dei Notav che troppi hanno vellicato in questi anni. Dal 2011 son passati 12 anni. In 13 si costruì il Primo Traforo alpino al mondo.

I tavoli ora a cosa servono ?

Ora ci vorrebbe una legge speciale che acceleri i lavori per la costruzione del Tunnel di base nello spirito del Patto del Quirinale. Non basta ottenere dalla Francia il rinvio della chiusura del Bianco per un mese. Occorre accelerare al massimo e in ogni modo i lavori della TAV. Ne guadagnerà la economia europea non solo quella italiana e ne guadagnerà realmente l’ambiente perché il colmo è non avere la TAV e avere il raddoppio dei traforo autostradali . Contenti i NoTav e chi gli ha retto la coda?

