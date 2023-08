Calciomercato: Zapata al Toro!

Buongiorno all’Atalanta

È stata la giornata del Toro, protagonista di una maxi campagna di rafforzamento con l’Atalanta.Dai nerazzurri orobici di Gasperini arriva il super bomber Zapata che dovrà trascinare i granata di Juric verso la qualificazione in Europa:preso anche il promettente terzino destro Soppy.Percorso inverso per

Buongiorno che va all’Atalanta,molto brava a valorizzare i giovani.

Costo totale dell’operazione 25 milioni,questa la suddivisione:ai granata 17 milioni più Zapata(8 milioni) ed il prestito gratuito,con il diritto di riscatto,di Soppy.

Per quanto riguarda le proteste dei tifosi per la partenza del prodotto del vivaio e cuore granata Buongiorno mi preme scrivere quanto segue:

era il 6 febbraio del 1983, quarant’anni fa, Torino ed Udinese pareggiavano 0-0 in una gara disputatasi in quello che allora si chiamava ancora Stadio Comunale.Una partita come tutte le altre?no,no e no anzi!Si è trattata della prima gara da ex per Paolo Pulici,il nostro mito,icona,bandiera del nostro mondo granata.I miei occhi non credevano a quello che vedevano:Puliciclone con un’altra maglia e per lo più bianconera!Sono quarant’anni che non credo più ai giocatori bandiera ma solo alla meravigliosa maglia granata.

Enzo Grassano

